Mundo Estudante cai da varanda enquanto pratica posição arriscada de ioga A jovem sobreviveu após despencar de uma altura de 24 metros

Uma estudante despencou da varanda de um apartamento ao tentar uma posição arriscada de ioga na tarde do último sábado (24). Alexa Terrazas caiu de uma altura de 24 metros em Nuevo León, no México. De acordo com o jornal El Imparcial, a mexicana sobreviveu mesmo depois de fraturar mais de 100 ossos desde as pernas, braços, quadril e até a cabeça. Familiares contar...