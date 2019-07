Mundo "Estou muito feliz com essa indicação", diz Trump sobre Eduardo Bolsonaro Para o mandatário norte-americano, o fato de o presidente Jair Bolsonaro indicar o próprio filho para o cargo não configura nepotismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30) que está “muito feliz” com a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para ser embaixador do Brasil nos país. Ainda para o mandatário norte-americano, o fato de o presidente Jair Bolsonaro indicar o próprio filho para o cargo não configura nepotismo. “Eu não acho que é ...