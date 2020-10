Mundo Estados Unidos têm o primeiro caso confirmado de reinfecção de Covid-19 Nova infecção ocorreu 48 dias após o primeiro contágio; paciente teve evolução mais grave da doença

Cientistas americanos divulgaram o primeiro caso confirmado de reinfecção de Covid-19 nos Estados Unidos. O estudo de caso foi publicado na noite desta segunda-feira (12) na revista científica The Lancet. O caso aconteceu no estado de Nevada e foi investigado por pesquisadores da Universidade de Nevada, do Instituto de Medicina Personalizada e do Labora...