Mundo Estados Unidos confirmam primeiro caso de coronavírus próximo à fronteira com o México Paciente que não teve identidade revelada foi diagnosticado em San Diego, na Califórnia

Autoridades americanas confirmaram o primeiro caso de coronavírus em San Diego, Califórnia, o que a torna a primeira cidade na fronteira do México com os Estados Unidos a ter o vírus. Um porta-voz do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) confirmou à EFE que um paciente, cujos detalhes de identidade não foram informados, era positivo quanto à presença do vírus. Por outro ...