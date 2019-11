Mundo Estados Unidos: 49% são favoráveis ao impeachment de Donald Trump Sobre a investigação comandada por parlamentares do Partido Democrata no Congresso, 53% são a favor, e 44% são contrários

Uma pesquisa feita pelo The Wall Street Journal e pelo canal NBC News mostra que 49% dos americanos são favoráveis ao impeachment do presidente americano Donald Trump, enquanto que 46% se opõem. Sobre a investigação comandada por parlamentares do Partido Democrata no Congresso, 53% são a favor, e 44% são contrários. Entre democratas, o suporte à saíd...