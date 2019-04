Mundo Estado Islâmico reivindica atentados no Sri Lanka que deixaram mais de 300 mortos Ataques deixaram mais de 500 feridos, dos quais 375 ainda estão hospitalizados

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta terça-feira, 23, os atentados que deixaram mais de 300 mortos e 500 feridos - dos quais 375 continuam internados em hospitais - no domingo de Páscoa no Sri Lanka. "Os autores dos ataques contra os cidadãos do países da coalizão (anti-EI) e os cristãos no Sri Lanka de anteontem são combatentes do EI", afirmo...