Mundo Estado Islâmico divulga vídeo de decapitação de 11 cristãos na Nigéria um dia após o Natal Grupo terrorista afirma que execuções são parte de uma campanha de vingança pela morte de seu líder Al-Baghdadi em outubro

O grupo terrorista Estado Islâmico divulgou um vídeo para anunciar a morte de 11 homens cristãos na Nigéria, dizendo que isso era parte de uma campanha de vingança pelas mortes de seu líder Abu Bakr al-Baghdadi e seu porta-voz e braço-direito Abu al-Hassan al-Muhajir. O grupo postou as imagens em seu canal on-line do Telegram e no s...