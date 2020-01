Mundo Estado Islâmico celebra morte de Suleimani: “Intervenção divina” Apesar de celebrar o ocorrido, o grupo, no entanto, não fez nenhuma menção aos Estados Unidos

O grupo terrorista Estado Islâmico comemorou a morte do general iraniano Qassim Suleimani, assassinado em um ataque aéreo dos EUA, informou a "BBC" nesta sexta-feira (10). A publicação revela que, em um comunicado, os jihadistas descreveram a morte do comandante da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, "como um ato de intervenção divina que be...