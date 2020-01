Mundo Espetáculo de luz em Londres com contagem regressiva marcará saída do Reino Unido da UE Luzes serão projetadas sobre a residência do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em Downing Street

Um espetáculo de luzes que projetará uma contagem regressiva sobre a residência do primeiro-ministro britânico Boris Johnson em Downing Street, em Londres, marcará a saída do Reino Unido da União Europeia no próximo dia 31. O anúncio foi feito pelo governo neste sábado, 18. Os planos do Executivo parecem descartar a possibilidade de pedir no Parlamento o func...