Mundo Espero que os brasileiros tenham um presidente que se comporte à altura, diz Macron Presidente da França reagiu a comentário desrespeitoso de Bolsonaro sobre sua mulher, Brigitte Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou nesta segunda-feira, 26, os comentários "extremamente desrespeitosos" do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sobre sua mulher, Brigitte Macron, e disse que espera que os brasileiros tenham rapidamente um presidente que "se comporte à altura" do cargo. "Bolsonaro fez comentários extremamente desrespeitosos sobre ...