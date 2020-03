Mundo Espanha e França impõem restrições para conter coronavírus A Itália, o país mais atingido pela doença na Europa, teve nesse sábado (14) o maior aumento em um único dia no número de infecções

Restrições ao movimento de pessoas têm sido reforçadas na Europa, no combate ao alastramento do coronavírus, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado a região como novo epicentro da pandemia. A Itália, o país mais atingido pela doença na Europa, teve nesse sábado (14) o maior aumento em um único dia no número de infecções. O total ultrapassa agora ...