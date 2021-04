Mundo Espanha aposta em empregos verdes para recuperação no pós-pandemia, diz premiê na Cúpula do Clima De acordo com o premiê, a Espanha quer criar até 350 mil empregos ao longo desta década com investimentos públicos e privados

O premiê Pedro Sánchez afirmou nesta sexta-feira (23), durante a Cúpula do Clima, que a Espanha vai investir na geração de empregos verdes para acelerar a recuperação do país no pós-pandemia. Em seu discurso no evento organizado pelos EUA, Sánchez disse que esta "é a única forma de superar esta ameaça existencial de nosso tempo." De acordo com o premiê, a E...