Mundo Eslovênia declara fim da epidemia de Covid-19 e reabre fronteiras País se torna o primeiro da União Europeia a declarar o fim da pandemia; medidas preventivas permanecerão em vigor

O governo da Eslovênia anunciou nessa quinta-feira, 14, o fim da epidemia da Covid-19 no país e decidiu pela reabertura de suas fronteiras. O país, que havia declarado a epidemia em 12 de março, é o primeiro membro da União Europeia a anunciar o fim do surto do novo coronavírus. Apesar da decisão, medidas preventivas continuarão em vigor no país. O primeiro-ministro Janez ...