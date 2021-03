Mundo Ernesto diz que busca apoio dos EUA contra 'narcossocialismo' Em quase 45 minutos de discurso em inglês, o ministro enfatizou também a necessidade de uma parceria de defesa e segurança com os Estados Unidos

Durante 30 anos, o Brasil optou pelo "narcossocialismo", mas agora, no governo de Jair Bolsonaro, o país finalmente está no caminho da democracia liberal com economia de mercado e voltou a ser um parceiro estratégico dos Estados Unidos. Esse foi o recado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em evento virtual nesta sexta-feira (5) realizado pelo t...