Mundo Equipes de resgate continuam em busca de desaparecidos no Japão Tufão provocou ventos fortes e chuvas torrenciais, causando o rompimento de 79 diques em rios em todo o país e deixando casas submersas

Autoridades japonesas enfrentam as consequências do Tufão Hagibis, que deixou pelo menos 74 mortos. Equipes de resgate ainda tentam localizar desaparecidos, enquanto equipes de emergência procuram distribuir alimentos para pessoas que enfrentam dificuldades. Na província de Miyagi, moradores isolados por causa do desastre enviaram mensagens pedindo às autoridades que en...