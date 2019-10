Mundo Equador prende 350 após protestos contra alta dos combustíveis Desde quarta-feira, há manifestações e greves; o presidente Lenín Moreno decretou estado de exceção, mas governo relata incidentes violentos e vandalismo

O Equador confirmou ontem que 350 pessoas foram presas durante as manifestações iniciadas na noite de quarta-feira contra o aumento no preço dos combustíveis após acordo feito com o Fundo Monetário Internacional (FMI).De acordo com a ministra de Governo, María Paula Romo, o maior número de detenções foi feito na cidade costeira de Guayaquil, totalizando 159 presos....