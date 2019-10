Mundo Equador decreta estado de exceção contra protestos por alta de 123% da gasolina Ao menos 19 pessoas foram presas. Há bloqueio de estradas em Quito e Guayaquil, as duas principais cidades do país

O presidente do Equador, Lenín Moreno, decretou estado de exceção em todo o país em meio a protestos contra um aumento de 123% no preço da gasolina. Ao menos 19 pessoas foram presas. Há bloqueio de estradas em Quito e Guayaquil, as duas principais cidades do país. O aumento decorre da retirada de subsídios da gasolina, que vigorava no país há 40 anos, depois de o E...