Mundo Entram em vigor novas tarifas dos EUA sobre itens chineses Medida anunciada por Trump gera escalada de tensão comercial

Passaram a valer nesta sexta-feira (10) as novas tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre cerca de US$ 200 bilhões de produtos chineses. A decisão do governo de Donald Trump representa uma escalada na tensão comercial com Pequim, que reflete nos mercados mundiais. As tarifas entraram em vigor às 0h01 locais, subindo de 10% para 25%, e impactarão cinco ...