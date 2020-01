Mundo Entenda por que Trump decidiu matar um alto militar iraniano Funcionários deram versões incompletas e divergentes sobre quais foram as informações que levaram o presidente dos EUA a ordenar o ataque

No domingo, os principais conselheiros para segurança nacional do presidente Donald Trump reuniram-se com ele em seu resort de Mar-a-Lago, na Flórida, onde o presidente começava uma segunda semana de férias. Os funcionários disseram a repórteres que aviões americanos F-15 Strike Eagles haviam acabado de atacar bases de grupos milicianos patrocinados pelo Irã no Iraque e...