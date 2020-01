Mundo Entenda do que Harry e Meghan abrem mão ao deixarem a família real Uma das principais críticas da imprensa britânica foi o desperdício de ter gastado € 3 milhões de verba pública para reformar e alugar a propriedade de uma residência que, no final das contas, não será utilizada pelo casal

A decisão do príncipe Harry e da duquesa de Sussex, Meghan Markle, de se afastarem das obrigações da família real britânica continua repercutindo na imprensa mundial e no Reino Unido em uma decisão inesperada. O desejo de viver uma vida distante da formalidade e dos protocolos reais e obter independência financeira, no entanto, traz alguns prejuízos para o casal. Confira, a...