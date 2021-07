Mundo Entenda como ficam as viagens internacionais no pós-pandemia Hoje, turistas brasileiros são aceitos em cerca de 75 países, na maioria dos quais é preciso apresentar um teste negativo para a Covid feito 72 horas antes da chegada e cumprir quarentena

Os dados sanitários dos países se tornaram uma variável de peso —se não a principal— na equação que determina como ficam as viagens internacionais no pós-pandemia e quando será esse pós. Como essas definições dependem de fatores que mudam com frequência, muitas das perguntas sobre o tema não têm respostas exatas. Mas já há um conjunto de informações que sugere os pró...