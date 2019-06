Mundo Energia começa a ser normalizada na Argentina e no Uruguai Apagão na manhã deste domingo atingiu 47,4 milhões de pessoas

Os serviços de energia na Argentina e no Uruguai começaram a ser normalizados após uma falha no sistema de interconexão elétrica que deixou sem luz os dois países na manhã deste domingo (16), afetando cerca de 47,4 milhões de pessoas. A normalização dos serviços já chegou a 80% na Argentina e 88% no Uruguai, segundo as empresas distribuidoras de energia do...