Emissão de gases que causam efeito estufa atinge recorde em 2018

A emissão de gases que causam o efeito estufa no planeta atingiu nível recorde em 2018 –alta de 43% desde 1990. Os dados são do relatório Estado do Clima 2018, divulgado em boletim da Sociedade Americana de Meteorologia na segunda-feira (12). A média global anual de concentração de dióxido de carbono foi a mais alta do registro instrumental moderno e dos ...