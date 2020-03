Mundo Emirados Árabes querem fazer chover no deserto Nos Emirados Árabes, cientistas trabalham para aumentar as chances de chuva com bombardeios químicos nas nuvens e até mudanças na paisagem do deserto

Os Emirados Árabes Unidos estão entre os países que mais investe em pesquisa para a modificação do clima no mundo. Apesar do nome, o tema tem pouco a ver com o aquecimento global provocado pela emissão de gases do efeito estufa. A intenção do governo emiradense é aumentar a quantidade de chuvas no deserto da Península Arábica, e tornar a vida mais suportável para quem m...