Mundo Embaixador dos EUA pede que Brasil apresente plano para cumprir promessas ambientais até novembro "Este é o momento [do Brasil] de não ser o vilão e ser o herói [da agenda ambiental]. Este é o momento", declarou Todd Chapman

Em seus últimos dias no cargo, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, defendeu nesta quinta-feira (22) que o governo do Brasil apresente nos próximos meses -- antes da reunião global sobre clima -- um plano detalhado sobre como o país pretende atingir os compromissos ambientais assumidos recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Este é o mo...