Mundo Embaixador dos EUA no Brasil anuncia aposentadoria e abre espaço para nova indicação de Biden Com a saída, caberá a Biden indicar um novo embaixador para o Brasil, e o perfil do substituto será um forte indicativo do que Washington espera para a relação bilateral

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, anunciou nesta quinta-feira (10) que vai se aposentar e que deixará a chefia da representação diplomática em Brasília daqui a 30 dias. "Servir os Estados Unidos é uma honra e definiu a minha vida. Com emoções mistas, escrevi ontem [quarta-feira, 9] para o presidente Joe Biden para informar minha decisão de me ...