Mundo Embaixador do Brasil no Líbano morre em acidente de carro Táxi em que Paulo Cordeiro de Andrade Pinto e sua esposa estavam colidiu contra um caminhão

O embaixador do Brasil no Líbano, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, e sua esposa, a embaixatriz Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto, morreram nesta quarta-feira, 8, em um acidente de carro na Itália. Segundo jornais italianos, o acidente aconteceu na via SS96, no trecho entre as comunas de Grumo e Altamura, na região da Puglia, no sul do país. O táxi em que...