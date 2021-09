Mundo Embaixador Carlos França se cerca de políticos, imita Bolsonaro e adota 'estilo centrão' Em 125 dias úteis desde que assumiu, o atual ministro das Relações Exteriores teve 49 audiências com deputados, senadores, governadores ou prefeitos

Em 23 de agosto, um dia carregado em que teve audiência no Senado, encontro com o ministro Joaquim Leite (Meio Ambiente) e despachos com assessores graduados, o chanceler Carlos França conseguiu espremer na agenda uma reunião com autoridades de Encruzilhada do Sul, cidade de 25 mil habitantes a 170 km de Porto Alegre (RS). Durante uma hora, o ministro das Relaçõ...