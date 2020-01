Mundo Embaixada dos EUA pede a seus cidadãos que abandonem Iraque após assassinato de general do Irã Edifício foi atacado por locais na terça-feira; Morte de general iraniano acirra violência

A embaixada norte-americana em Bagdá, atacada na terça-feira (31) por pró-iranianos, pediu aos seus cidadãos nesta sexta-feira (3) que deixem o Iraque “imediatamente”. O pedido foi poucas horas depois do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani numa operação dos Estados Unidos. A representação diplomática dos EUA pediu aos norte-americanos no Ira...