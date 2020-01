Mundo Embaixada do Brasil no Iraque desaconselha viagens e pede cautela Alerta publicado no site da embaixada também afirma que brasileiros que estiverem no Iraque devem "evitar as áreas de conflitos" e que mantenham contato com as autoridades do Brasil em Bagdá

A Embaixada do Brasil em Bagdá, no Iraque, recomendou nesta sexta-feira, 3, que não sejam feitas viagens ao país devido ao "quadro de incertezas e especulações" após ação militar dos EUA que matou o general iraniano Qassim Suleimani. Alerta publicado no site da embaixada também afirma que brasileiros que estiverem no Iraque devem "evitar as áreas de conflitos e agir com ...