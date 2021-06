Mundo Em virada contra Keiko Fujimori, Castillo assume liderança em eleições no Peru Vencedor do pleito deve assumir a Presidência do país em 28 de julho

Com 94,05% da apuração oficial concluída no Peru, o candidato esquerdista Pedro Castillo, 51, assumiu a liderança na corrida presidencial com 50,07% dos votos contra 49,92% da direitista Keiko Fujimori, 46. A diferença, que equivale a menos de 16 mil votos, reflete a polarização da cena política peruana enquanto o país escolhe a quinta pessoa a ocupar a Presidência d...