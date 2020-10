Mundo Em vídeo, Trump diz que próximos dias serão "verdadeiro teste" Presidente americano afirma que não estava tão bem, mas agora se sente melhor

Em vídeo postado no início da noite no Twitter, o presidente Donald Trump, que anunciou na sexta-feira (2) estar com covid-19, disse que os próximos dias serão o verdadeiro teste. "Eu cheguei aqui, não estava me sentindo tão bem, agora estou me sentindo muito melhor", disse Trump, em vídeo filmado no hospital militar Walter Reed, onde ele está internado. No vídeo ...