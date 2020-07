Mundo Em retaliação aos EUA, China ordena fechamento de consulado americano em Chengdu Medida de Pequim é resposta ao fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas, apontado pelos EUA como 'centro de espionagem'

A China ordenou nesta sexta-feira, 24, o fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu, no sudoeste do país. A decisão foi anunciada três dias após Washington acusar Pequim de espionagem e fechar o consulado chinês em Houston, no Texas. Esta decisão constitui “uma resposta legítima e necessária às medidas irracionais dos Estados Unidos”, disse ...