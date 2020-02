Mundo Em resposta a ministro, Trump diz que tem 'direito' de interferir no Departamento de Justiça Na quinta, ministro da Justiça disse que mensagens do presidente estavam inviabilizando seu trabalho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 14, que tem o direito legal de intervir em casos de crimes federais. A declaração ocorre um dia após o ministro da Justiça, William Barr, ter reprovado o presidente pelos ataques contra procuradores do Departamento de Justiça e outros envolvidos no caso de Roger Stone, c...