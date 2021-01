Mundo Em recado a Xi e Biden, Merkel diz que mundo não pode ser forçado a escolher entre dois lados Em vários outros pontos de sua fala inicial, Merkel se equilibrou entre interesses chineses e americanos

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que o mundo não pode se ver forçado a escolher entre dois grandes blocos, com os chineses de um lado e os americanos do outro. "Sou contra dizer 'aqui estão os EUA e ali a China', e os países precisam se agrupar em torno de um ou de outro", afirmou ela, nesta terça (26), em palestra no Fórum Econômico Mundial - que, em 2...