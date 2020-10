Mundo Em plebiscito, Chile vota por enterrar Constituição da era Pinochet e redigir nova Carta Com pouco mais de 99% das urnas apuradas, a aprovação da mudança vence por ampla margem (78%)

Pouco mais de um ano depois dos protestos que incendiaram o Chile, deixaram 30 mortos e dezenas de feridos e forçaram o governo a convocar um plebiscito histórico, o país foi em massa às ruas neste domingo (25) para decidir se quer ou não uma nova Constituição. Com 99,69% dos votos contabilizados, o resultado do plebiscito foi a vitória do “aprovo” a nova Consti...