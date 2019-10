Mundo Em missa celebrada no Vaticano, Irmã Dulce se torna Santa Dulce dos Pobres Além da brasileira, quatro religiosos foram oficializados santos neste domingo na Praça São Pedro, no Vaticano

Às 10h34 (5h34 no horário de Brasília) deste domingo, 13, o papa Francisco oficialmente fez de Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, a 37ª personalidade brasileira canonizada pela Igreja Católica. Ela é a primeira mulher nascida no País a se tornar santa. A cerimônia, na Praça São Pedro, no Vaticano, reuniu, segundo a guarda local, cerca de 50 mil pessoas e fez ...