Mundo Em mensagem de Natal, Papa fala de imigrantes e crianças vítimas de violência Como de costume na mensagem "Urbi et Orbi", Francisco pediu paz para vários países que enfrentam situações de guerra, conflitos étnicos, religiosos ou perseguições

O papa Francisco citou os imigrantes, as crianças vítimas de violência e as vítimas de conflitos pelo mundo em sua tradicional mensagem "Urbi et Orbi" proferida hoje (25), no dia de Natal, no Vaticano. Como de costume na mensagem "Urbi et Orbi" ("À Cidade de Roma e ao mundo inteiro", na tradução), o Papa pediu paz para vários países que enfrentam situações de gue...