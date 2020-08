Mundo Em meio a disputa entre EUA e China, presidente do TikTok deixa o cargo Renúncia de Mayer aconteceu poucos dias depois da empresa iniciar um processo contra o governo dos Estados Unidos pela pressão que exerce contra a plataforma

SO presidente-executivo do TikTok, Kevin Mayer, anunciou na quarta-feira (26) a saída da empresa, no momento em que aumentam as tensões entre Washington e Pequim a respeito do aplicativo de propriedade chinesa. O executiva estava há três meses no cargo. A renúncia de Mayer aconteceu poucos dias depois do TikTok iniciar um processo contra o governo dos Estados Unidos...