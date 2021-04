Mundo Em luto, Israel amplia esforços para identificar vítimas de tragédia durante evento religioso De acordo com o ministério da Saúde, ate agora só 12 entre os 45 mortos foram identificados

Enquanto autoridades de Israel trabalham nesta sexta-feira (30) para identificar as vítimas de um tumulto durante um festival religioso que reunia dezenas de milhares de judeus ultraortodoxos, as redes sociais tornaram-se uma enorme plataforma de informações sobre desaparecidos. Amigos e familiares têm compartilhado fotos de pessoas que estavam no evento Lag B’Omer...