Mundo Em jantar com Bolsonaro, Trump diz que não fará promessas O Planalto divulgou um trecho do encontro no qual Trump diz a Bolsonaro que "deu um grande presente" ao brasileiro ao não cobrar tarifas (sobre o aço)

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu no sábado (7) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no resort de Mar-a-Lago, no sul da Flórida. A crise na Venezuela e os interesses econômicos dos dois países foram os temas tratados pelas duas autoridades, segundo fontes do alto escalão do governo dos EUA. Logo na chegada, Trump fez uma aparição de um minuto do lad...