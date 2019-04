Mundo Em exortação sobre jovens, Papa diz que sexualidade é 'dom' Texto apresenta conclusões de Sínodo de outubro passado

O Vaticano divulgou nesta terça-feira (2) a exortação apostólica "Christus vivit" ("Cristo vive", em tradução livre), assinada pelo papa Francisco no último dia 25 de março e que reflete as conclusões do Sínodo dos Bispos sobre os Jovens, realizado em outubro de 2018. O texto é destinado "aos jovens e a todo o povo de Deus" e se divide em nove capítulos e 299 ...