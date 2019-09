Mundo Em discurso na ONU, Bill Gates pede "impostos justos" e ajuda a países em desenvolvimento Em cúpula sobre financiamento para o desenvolvimento sustentável, bilionário defendeu a cooperação internacional para atingir a Agenda 2030

Enquanto presidentes e líderes internacionais ainda discursam no terceiro dia Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas - que começou na terça-feira, 24, com discurso do presidente Jair Bolsonaro - a ONU é palco de uma cúpula para financiar a Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável com chefes de Estado, empresários, investidores e...