Em dia de protestos, mais de 380 são presos na França

As autoridades da França prenderam cerca de 380 pessoas durante a onda de protestos por Paris e outras cidades do país nesta quarta-feira (1). O Ministério do Interior calcula que 164 mil manifestantes saíram às ruas de toda a França, sendo entre 28 mil e 40 mil somente em Paris. As centrais sindicais estimaram 310 mil pessoas protestando pelo país. Mais de 17,7 mil...