Em Dia da Independência da Venezuela, Maduro pede diálogo

Os grupos políticos profundamente divididos da Venezuela fizeram comemorações paralelas no Dia da Independência do país, nessa sexta-feira (5). O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu diálogo e o líder da oposição, Juan Guaidó, denunciou supostas violações de direitos humanos durante o que chama de "ditadura" de Maduro. Me siento orgulloso de nuestra his...