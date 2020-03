Mundo Em carta a Kim Jong-un, Trump propõe aliança contra coronavírus Coreia do Norte diz não ter casos; EUA têm mais de 39.000 infectados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta pessoal ao líder norte-coreano Kim Jong-un, como um sinal de sua disposição para impulsionar as relações entre ambos e oferecendo cooperação na luta contra a pandemia de coronavírus, um dia depois de o país asiático realizar novos testes de mísseis. A carta foi divulgada no domingo (22) pela irmã do líd...