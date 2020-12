Mundo Em 2016, 7 delegados votaram contra seus partidos

Apesar de os eleitores infiéis nunca terem mudado o resultado proveniente das urnas, os votos contrariando a vontade dos americanos ocorrem. Nas últimas eleições, em 2016, sete delegados não votaram com seus partidos no colégio eleitoral. Na ocasião, três eleitores do Estado de Washington votaram em Colin Powell, ex-secretário de Estado da administração George W. Bush,...