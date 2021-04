Mundo Em 1º discurso no Congresso, Biden pede que americanos se vacinem contra Covid Biden reforçou ainda os sucessos que colhe de uma campanha de imunização que acelerou desde que tomou posse - hoje, todas as pessoas com mais de 16 anos já podem se vacinar nos EUA

Na véspera de completar cem dias de governo, Joe Biden faz nesta quarta-feira (28) seu primeiro discurso na sessão conjunta do Congresso. O presidente dos EUA começou sua fala com uma chamada para que os americanos se vacinem. Biden reforçou ainda os sucessos que colhe de uma campanha de imunização que acelerou desde que tomou posse - hoje, todas as pessoas com ma...