Mundo Eleições nos EUA: Biden foca Estados decisivos Na véspera do pleito, democrata se concentrou em Pensilvânia e Ohio, tidos como chave para vitória; com agenda cheia, Trump foi a cinco

No último dia antes da eleição, o candidato democrata Joe Biden se concentrou em dois estados-chave para a vitória: Pensilvânia e Ohio. E o rival Donald Trump seguiu com agenda cheia, com cinco comícios marcados em um dia, em quatro estados diferentes.Em Cleveland, Ohio, Biden chamou Trump de “fraco” e de “desgraça”. Voltou a acusar o presidente de gerir mal a crise ...