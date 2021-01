Mundo Eleição na Geórgia ameaça maioria republicana

O estado americano da Geórgia começará o ano com eleições. Na terça (5), os eleitores voltam às urnas para uma espécie de segundo turno, para decidir quem serão seus dois representantes no Senado. Em novembro, nenhum dos candidatos conseguiu mais de 50% dos votos e, segundo as leis estaduais locais, é necessário mais uma etapa de votação.A decisão dos eleitores da Geórgia é...